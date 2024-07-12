В Зале хоккейной славы выставят амуницию российских игроков «Флориды»
Фото: [НХЛ]
В Зале хоккейной славы в Торонто выставят амуницию игроков клуба «Флорида Пантерз», действующих обладателей Кубка Стэнли.
Среди прочего, клуб отправил в Торонто игровой свитер, вратарские перчатки, бутылку с водой голкипера Сергея Бобровского, а также клюшку нападающего Владимира Тарасенко.
Для Тарасенко этот трофей стал вторым в карьере, первый он завоевал, выступая за «Сент-Луис Блюз».
Обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды» стал еще один россиянин — Дмитрий Куликов.
«Флорида» впервые в своей истории выиграла главный трофей в НХЛ, в семи матчах обыграв в финальной серии «Эдмонтон Ойлерз» с главной звездой лиги Коннором Макдэвидом.