Талалаев получил новый бан и огромный штраф: почему тренер «Балтики» не может угомониться

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева на четыре матча РПЛ и оштрафовал его на 400 тыс. руб. за оскорбительное поведение в матче с «Рубином» (1:1).

Рулевого калининградцев заносит далеко не в первый раз. Глава КДК Артур Григорьянц указал, что с момента предыдущего аналогичного нарушения Талалаева прошло менее полугода, поэтому было вынесено столь строгое наказание.

Что произошло

После гола Чинонсо Оффора на 64-й минуте (позже взятие ворот было отменено) Талалаева начал бить ладонью по кулаку и тыкать пальцем куда-то в сторону трибун. Позже тренер попытался объяснить, что жест был направлен руководству команды. Якобы он показывал таким образом, что «Балтика» в этом матче не проиграет. Талалаев придумал весьма странное объяснение, особенно для человека, искушенного в публичных дискуссиях.

Фото: [ кадр из телетрансляции «Матч ТВ» ]

Любопытно, что арбитры, занятые разбирательством эпизода, не отреагировали на «танцы» Талалаева на бровке. Тренер не получил даже предупреждения. Но эпизод попал в телетрансляцию, о поведении Талалаева написали все СМИ — КДК не мог не вмешаться.

Что в анамнезе

За тренерскую карьеру у Талалаева набралось около десятка банов, а также множество различных острых эпизодов, которые не регулируются КДК.

Специалист превзошел себя в прошлом сезоне, когда одну за другой получил две серьезные дисквалификации. «Балтика» долгое время сенсационно претендовала на медали, а Талалаева некоторые эксперты называли едва ли не лучшим российским тренером: действительно, выдающийся результат при скромных ресурсах. И тренера начало заносить.

В матче второго круга со «Спартаком» (1:0) «Балтика» осталась в меньшинстве. Талалаев неистовствовал на бровке, показывал неприличные жесты, легко считывалась нецензурная брань. В итоге удаление и трехматчевая дисквалификация. КДК учел, что в текущем календарном году («Балтика» на тот момент еще играла в Первой лиге) у Талалаева уже был дисквал — за агрессивное поведение.

Фото: [ ФК «Балтика» ]

Едва тренер отбыл одну дисквалификацию, как получил новую. В концовке матча с ЦСКА (1:0) он помешал армейцам быстро разыграть аут, выбив мяч на трибуну. Этот жест спровоцировал массовую потасовку. Итог для Талалаева — четыре матча дисквалификации и штраф в 300 тыс. руб.

Как это влияет на «Балтику»

Принято считать, что эмоции Талалаева заряжают игроков команды. Это, безусловно, правда, но никак не связано с поведением тренера по ходу матчей. Игроки «Балтики» заряженными выходят с первых минут.

Сам Андрей Викторович утверждает, что его действия помогают игрокам. Он не жалел о своем перфомансе в матче с ЦСКА: если его провокация помогла сохранить победный счет, он готов повторить ее вновь.

Удивительно, но в семи матчах прошлого сезона без Талалаева на тренерской скамейке «Балтика» проиграла лишь однажды — «Зениту» (0:1). А вот после отбытия им дисквалификаций выдала серию без побед и свалилась на шестое место. Правда, проводить прямую корреляцию было бы неправильно. Просто «Балтика» под конец сезона устала (ограниченность состава давала о себе знать), плюс несколько важных игроков выбыли из-за травм.

Фото: [ ФК «Балтика» ]

Весной прошлого года председателю попечительского совета «Балтики» Илье Мясникову предложили отправить Талалаева на курсы управления гневом. Функционер ответил, что тот мог бы на них преподавать. Талалаев иногда признает, что перебарщивает с эмоциями — но самую малость.

Просто тренер ведет себя так, как ему удобно. В 53 года он, конечно же, не будет меняться. Это может показаться парадоксом, но чем удачнее будет выступать «Балтика», тем больше будет позволять себе Талалаев. Эмоциональная подпитка нужна не команде — игроки заряжаются на тренировках и предматчевых установках. Она нужна самому Талалаеву.