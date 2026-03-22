Валерия назвала условие, при котором немедленно уйдет со сцены
Народная артистка России Валерия (Валерия Парфилова) исключила для себя возможность скорого ухода со сцены. В беседе с представителями прессы исполнительница подчеркнула, что не намерена завершать творческую деятельность в обозримом будущем.
Отвечая на вопрос журналистов в рамках концерта «Звезды Дорожного радио», певица заявила.
«Пока нужна, буду на сцене. Пока нравится мое отражение в зеркале — буду петь».
Напомним, что в октябре композиция Валерии «Исцелю» вошла в историю как первая песня на русском языке, сумевшая преодолеть этап отбора на музыкальную премию «Грэмми». Несмотря на то что трек не получил статуэтку, он был включен в лонг-лист престижной награды.
