В Подмосковье почти на 13% снизилась заболеваемость туберкулезом

По итогам первых пяти месяцев 2026 года в Подмосковье зафиксировали снижение заболеваемости туберкулезом на 12,9%, показатель составил 13,5 случая на 100 тыс. населения. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В регионе ведется системная работа по профилактике туберкулеза, его раннему выявлению и лечению», — рассказал главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера, главный фтизиатр Московской области Сергей Смердин.

Снижению заболеваемости способствуют регулярные профилактические обследования, диагностика и своевременное начало лечения, уточнили в ведомстве. Пациенты могут пройти флюорографию в рамках диспансеризации или профилактического медицинского осмотра, записаться к врачу можно, в том числе, через чат-бот Денис в мессенджере МАХ.

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