Стало известно о попытке Шурыгиной сбежать за границу перед задержанием

Во вторник, 16 июня, Троицкий суд Москвы отправил блогера Диану Шурыгину под домашний арест по делу о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов. Если вина Шурыгиной будет доказана, ей грозит от двух до шести лет лишения свободы. Девушка даже находилась в следственном изоляторе (СИЗО).

Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал SHOT, накануне Шурыгина пыталась избежать наказания и уехать на Бали. Однако за несколько дней до предполагаемого вылета Шурыгину задержали.

Известно, что с начала года Диана жила в московском жилом комплексе «Пресня Сити». Обыск в ее квартире прошел еще 11 июня. Тогда же правоохранители изъяли видеооборудование, предположительно, использовавшееся для съемок видеороликов эротического характера.

Бывший парень Шурыгиной, криптоинвестор Святослав Гусев, рассказал, что после их расставания девушка начала работать сниматься в откровенных роликах и делать контент на OnlyFans. По его словам, на Бали у нее была целая команда, которая занималась производством и продажей контента. Шурыгина зарабатывала на этом миллионы рублей.

При этом отец Шурыгиной, который находится в зоне проведения специальной военной операции (СВО), до сих пор не знает о том, что его дочь стала фигуранткой уголовного дела. По информации SHOT, блогер редко поддерживает с ним связь и не рассказывает о происходящем в своей жизни.

Напомним, Шурыгина прославилась в 2017 году после участия в ток-шоу «Пусть говорят», где в 16-летнем возрасте обвинила Сергея Семенова в изнасиловании. Тогда суд признал молодого человека виновным.

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