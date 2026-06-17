Фигуристка Мишина выходит замуж
Тренер Москвина: 2 июля у фигуристки Мишиной свадьба с баскетболистом Пушняковым
Фото: [Федерация фигурного катания на коньках России]
Заслуженный тренер СССР Тамара Москвина рассказала ТАСС о планах фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. По ее словам, бронзовые призеры Олимпиады-2022 хотят подготовиться к Играм 2030 года.
«2 июля у Насти свадьба. Ее избранник — Андрей Пушняков, баскетболист. После свадьбы у ребят будет небольшое путешествие, а дальше - снова в работу. Настя и ее партнер Александр Галлямов серьезно настроены на продолжение карьеры, так как хотят улучшить свои результаты до золотого уровня на Олимпиаде-2030», — рассказала Москвина.
Она сообщила, что Мишина и Галлямов уже подготовили новые программы к следующему сезону.
Фигуристы выигрывали чемпионат мира и Европы, а также трижды становились чемпионами России.
Ранее депутат Светлана Журова порекомендовала фигуристке Камиле Валиевой добровольно отказаться от звания заслуженного мастера спорта.