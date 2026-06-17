Фигуристка Мишина выходит замуж

«2 июля у Насти свадьба. Ее избранник — Андрей Пушняков, баскетболист. После свадьбы у ребят будет небольшое путешествие, а дальше - снова в работу. Настя и ее партнер Александр Галлямов серьезно настроены на продолжение карьеры, так как хотят улучшить свои результаты до золотого уровня на Олимпиаде-2030», — рассказала Москвина.