Ключевая ставка может упасть до 14%, но чуда не случится: эксперты о бюджетных рисках

Финансовый рынок ожидает, что Банк России на ближайшем заседании 19 июня снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 14%. В целом экономическая ситуация развивается в рамках базового прогноза ЦБ, но финансисты не исключают и других сценариев для заседания. В причинах и последствиях нового изменения «ключа» разбирались Финансы Mail.

Очередное заседание Центробанка по ключевой ставке, как полагают эксперты, не станет панацеей и не решит все экономические вопросы одномоментно. Гражданам следует продолжать жить по средствам, постепенно формируя финансовый резерв на случай непредвиденных обстоятельств.

В целом денежно-кредитная политика государства и Банка России, по мнению специалистов, сохранит жесткий вектор. Это означает, что регулятор будет и дальше сдерживать избыточный потребительский и инвестиционный спрос, одновременно стимулируя население и бизнес к формированию сбережений, а не к активным тратам.

По мнению экспертов, факторы неопределенности в бюджетной сфере заставят Центральный банк проявлять повышенную осторожность в своих действиях. Поскольку Министерство финансов пока не раскрыло деталей грядущих изменений в бюджетной политике, регулятору предстоит выносить решение по ключевой ставке в атмосфере усилившейся неясности относительно дальнейшего курса.

Ранее эксперт Исмаилов рассказал, что ставку ЦБ снизит на полпроцента, но депозиты просядут сразу.