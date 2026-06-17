«Нефть, газ и уголь придется урезать вдвое»: эксперты рассказали, чем заменят привычное ископаемое топливо

Мировое потребление нефти, газа и угля необходимо сократить вдвое уже к 2035 году, чтобы удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на новый доклад исследовательской организации Climate Analytics.

Авторы рассчитали, какие меры позволят выполнить цель Парижского соглашения и избежать наиболее тяжелых последствий изменения климата. По их модели, использование ископаемого топлива должно снизиться на 20% к 2030 году, на 50% к 2035 и практически прекратиться к 2070 году.

Специалист Climate Analytics Нил Грант рекомендовал вывести из мировой энергетики уголь к 2050 году, газ — к 2060-му, а нефть — к 2070-му.

Глава организации Билл Хэйр добавил, что открытие новых нефтяных и газовых месторождений несовместимо с таким сценарием. Особенно быстро, считает он, придется сокращать газ: к 2035 году его потребление должно опуститься примерно до половины уровня 2023 года.

Главным инструментом перехода ученые называют электрификацию. К 2050 году электричество должно обеспечивать почти две трети мирового спроса на энергию, заменяя топливо в транспорте, промышленности и зданиях.

Авторы не советуют слишком полагаться на улавливание углерода: эти технологии пока ограничены и не гарантируют нужного результата. Между тем в 2024 году мировые выбросы достигли рекордных 56,8 млрд т углекислого газа, а его концентрация в атмосфере продолжила расти.