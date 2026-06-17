Не только витамины: с какого возраста можно давать жимолость ребенку

Жимолость — одна из самых ранних летних ягод, она уже появилась на участках Московской области. Многие родители задаются вопросом, можно ли давать ее детям и в каком количестве. Выяснилось, что жимолость может быть опасна при аллергии и обострении заболеваний желудка и кишечника. Об этом изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

Можно ли детям есть жимолость

По словам специалиста, жимолость относится к полезным ягодам, которые могут стать частью детского рациона.

«Жимолость богата витамином С, антоцианами, органическими кислотами и пищевыми волокнами. Эти вещества поддерживают иммунитет, участвуют в защите клеток от окислительного стресса и способствуют нормальной работе кишечника», — объяснила Редина.

Диетолог отметила, что здоровым детям ягоду можно предлагать уже после знакомства с основными фруктами и ягодами, обычно после года. Однако вводить новый продукт следует постепенно.

«Как и любую ягоду, жимолость нужно давать маленькими порциями, наблюдая за реакцией организма. Начинать стоит буквально с нескольких ягод или чайной ложки пюре», — подчеркнула эксперт.

Чем полезна жимолость для ребенка

Редина рассказала, что жимолость содержит вещества, которые особенно важны в период роста и активного развития.

«Высокое содержание витамина С помогает поддерживать иммунную систему, а природные антиоксиданты защищают клетки организма. Кроме того, в ягоде есть калий и другие микроэлементы, необходимые для работы сердечно-сосудистой системы», — отметила диетолог.

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По ее словам, клетчатка в составе жимолости способствует нормальному пищеварению и помогает поддерживать здоровую микрофлору кишечника.

Сколько жимолости можно есть детям

Количество ягод зависит от возраста ребенка.

«Для детей от одного до трех лет достаточно 30-50 граммов ягод в день. Дошкольникам можно предложить около 50-70 граммов, а школьникам — до 100-150 граммов в сутки при хорошей переносимости», — сообщила Редина.

Эксперт подчеркнула, что даже самые полезные продукты не стоит употреблять без меры.

«Переедание ягод может привести к расстройству пищеварения, болям в животе или послаблению стула. Особенно это касается детей с чувствительным желудочно-кишечным трактом», — предупредила она.

Кому жимолость противопоказана

Несмотря на пользу, некоторым детям ягода может не подойти. Как пояснила специалист, осторожность следует соблюдать при склонности к аллергическим реакциям. Также временно ограничить употребление ягод рекомендуется при обострении заболеваний желудка и кишечника.

«Если у ребенка появились сыпь, зуд, боли в животе или другие необычные симптомы после употребления ягод, продукт следует исключить и обратиться к врачу», — посоветовала Редина.

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В каком виде лучше давать жимолость

Диетолог считает, что максимальную пользу приносят свежие ягоды.

«Также жимолость можно добавлять в йогурт, творог, каши или готовить домашние морсы без большого количества сахара», — рассказала эксперт.

При этом диетолог подчеркнула, что варенье нельзя считать полноценной заменой свежей ягоде.

«Во время длительной термической обработки часть витаминов разрушается, а избыток сахара снижает диетическую ценность продукта», — подытожила Редина.

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