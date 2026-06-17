Еще один «пилот» по производительности труда успешно завершен в Подмосковье

В Подмосковье подвели итоги еще одного успешного «пилота» по повышению производительности труда — на предприятии в Клину завершили внедрение инструментов бережливого производства. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект реализовывали совместно с экспертами Регионального центра компетенций Московской области: рабочая группа компании шаг за шагом прорабатывала улучшения на пилотном потоке «Производство стоечно‐ригельной системы».

В ходе проекта на участке применили ряд эффективных методик: внедрили стандартизированную работу, построили диаграмму спагетти для наглядного анализа перемещений и организовали регулярный производственный анализ. Такой комплексный подход позволил ощутимо улучшить ключевые показатели ООО «АЛЮСПЭЙС»: время протекания производственного процесса сократилось на 25%, а выработка выросла на 10%.

Проект реализован в рамках федеральной инициативы «Производительность труда» и нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.