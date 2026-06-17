Режиссер Сахаров рассказал о способности Чурсиной «поднимать» мужчин со своих мест

Российский актер и режиссер Николай Сахаров поделился теплыми воспоминаниями о народной артистке СССР Людмиле Чурсиной. В интервью MK.RU он назвал ее символом таланта, благородства и безупречного вкуса.

Сахаров и Чурсина вместе снимались в фильме «Преступление по наследству». Актер подчеркнул, что Людмила Алексеевна была величественной, но при этом скрывала личные переживания.

«В тот период она с тревогой следила за здоровьем мамы, которой уже перевалило за 90. Людмила Алексеевна очень переживала, что приходится уезжать на съемки и оставлять маму одну», — рассказал Сахаров.

Еще одной воспоминание касается посещения придорожного ресторана во время съемок. Как рассказал Николай, однажды Чурсина вошла в помещение и мужчины с татуировками, сидевшие за соседним столиком, встали при виде актрисы. Затем они предложили артистам пересесть за свой столик и оплатили обед.

По словам Сахарова, народная артистка оставалась скромной и никогда не жаловалась на трудности. Она редко говорила о личной жизни, но при этом часто играла с первого дубля и сама выстраивала образ.

Напомним, Людмила Чурсина скончалась 10 июня от онкологического заболевания на 85-м году жизни. Прощание с ней прошло 12 июня в Санкт-Петербурге. Актрису похоронили на Сестрорецком кладбище, как она и завещала.

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