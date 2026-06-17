Прокуратура Королева утвердила обвинительное заключение по делу о продаже банковских «дроп-карт» для легализации денег

В Королеве прокуратура завершила этап предварительного расследования по делу о незаконном обороте платежных средств: утверждено обвинительное заключение в отношении 23‐летнего жителя Зарайска. Его действия квалифицированы по ч. 5 ст. 187 УК РФ — речь идет о приобретении и передаче электронных средств платежа лицом, не являющимся стороной договора с оператором платежной системы, из корыстных побуждений. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

По данным следствия, в августе 2025 года мужчина задумал извлечь прибыль из продажи так называемых «дроп‐карт» — банковских карт, которые злоумышленники используют для транзита, обналичивания и легализации преступных доходов. Фигурант купил 4 такие карты у третьих лиц, которые не знали о его преступных планах. Чтобы обеспечить доступ к платежным инструментам, он дополнительно приобрел сим‐карты.

Сделку обвиняемый пытался провести через один из мессенджеров: он договорился с покупателем о продаже карт за 91 тыс. рублей. При этом покупатель действовал в рамках оперативно‐разыскного мероприятия, организованного правоохранительными органами. В момент передачи карт мужчину задержали.

Сейчас уголовное дело направлено в Королевский городской суд. Там предстоит рассмотреть материалы по существу и вынести решение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии прокуратуры региона.