До конца человечества осталось 17 тысяч лет? Что показала «формула Судного дня»

Человечество может исчезнуть в течение ближайших 17 тысяч лет — к такому выводу приводит спорная статистическая модель, известная как «формула Судного дня». Однако это не научно установленная дата конца света, а результат расчета, основанного на нескольких весьма условных предположениях, пишет Daily Mail, ссылаясь на статью в научно-популярном журнале Scientific American.

Считается, что за всю историю на Земле родились около 117 млрд человек. Сторонники модели предполагают, что ныне живущие люди занимают случайное место в общей очереди всех представителей нашего вида, а не находятся в самом ее начале.

С вероятностью 95% уже родившиеся люди тогда должны составлять не менее 5% от общего числа людей, которые когда-либо будут существовать. Если умножить 117 млрд на 20, получится примерно 2,34 трлн человек. При нынешних темпах рождаемости этот предел может быть достигнут примерно через 17 100 лет.

После этого, согласно логике модели, человечество должно исчезнуть из-за войны, пандемии, климатической катастрофы или иной причины, пишет Daily Mail.

Однако многие ученые отвергают такой подход. Расчет не учитывает будущие технологии, изменение рождаемости, освоение других планет и возможность существования человечества еще миллионы лет.

Авторы другого недавнего исследования из Миланского университета также рассматривали сценарий резкого сокращения населения к 2064 году, если Земля сможет прокормить лишь 2 млрд человек. Но они отдельно подчеркнули: это не прогноз, а наглядная математическая модель худшего случая.

Поэтому «95-процентная уверенность» относится только к допущениям формулы, а не к реальной вероятности исчезновения людей в названный срок, заключает издание.