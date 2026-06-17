Первую созданную с помощью ИИ вакцину проверили на людях: что показал опыт

Первую вакцину, спроектированную с помощью искусственного интеллекта (ИИ) и дошедшую до испытаний на людях, признали хорошо переносимой на начальном этапе. Об этом пишет BGR со ссылкой на исследование Кембриджского университета, опубликованное в Journal of Infection.

Препарат под названием pEVAC-PS разработали против сарбековирусов — группы коронавирусов, в которую входит возбудитель COVID-19. Для подбора антигена использовали технологию DIOSynVax, которая с помощью вычислительных методов создает искусственную мишень для иммунной системы.

Вакцина основана на ДНК и вводится в кожу без обычной иглы. В первой фазе испытаний участвовали 39 добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет. Они получили разные дозы препарата, после чего ученые оценивали безопасность, переносимость и иммунный ответ.

По данным авторов, участники перенесли вакцинацию без серьезных нежелательных реакций. При этом исследование было слишком небольшим, чтобы подтвердить защиту от заражения или редких побочных эффектов.

Все добровольцы были из Англии, исследователи и участники знали, кто какую дозу получил. Кроме того, предыдущие встречи с разными вариантами коронавируса могли повлиять на иммунный ответ.

Теперь вакцине предстоят более крупные испытания. Ученым необходимо проверить, защищает ли она от разных вариантов вируса, включая линии «омикрона». Поэтому говорить о готовой «универсальной вакцине» пока рано, но первый этап показал, что созданный с помощью ИИ препарат можно безопасно изучать дальше.