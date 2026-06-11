Варнава выложила новые фотографии на фоне слухов об анорексии

Известная актриса и телеведущая, бывшая звезда шоу Comedy Woman, Екатерина Варнава поделилась с поклонниками свежими снимками, сообщает Super. На фотографиях она запечатлена в купальнике у бассейна. Однако, вместо привычных комплиментов, Варнава столкнулась с волной критики.

Пользователи социальных сетей упрекнули ее в чрезмерной худобе, а некоторые и вовсе заявили, что актриса «перекроила» себя до неузнаваемости.

Сама Варнава отреагировала на нападки с присущим ей юмором и философским спокойствием. Под опубликованными фотографиями она написала: «Редкое явление в моей жизни, когда я ничего не делаю. Обсуждаем, но не осуждаем».

Стоит отметить, что недавно Варнава решилась на смену имиджа, а в феврале 2026 года она призналась, что похудела еще сильнее. По ее словам, причиной этого стали не диеты и тренировки, а грипп, сильное отравление и постоянные перелеты.

Ранее сообщалось, что экс-участница Comedy Woman Надежда Сысоева готовится к свадьбе.