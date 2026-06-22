Овечкин не сыграет в выставочном матче сборных России и США

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы Александра Овечкина, объяснил «СЭ», почему капитан «Вашингтон Кэпиталз» не примет участия в товарищеском матче сборных США и России, который пройдет 1 июля в Москве.

Матч организовывают торгово-промышленные палаты двух стран.

Чистяков пояснил, что матч не укладывается в планы Овечкина на отпуск: в назначенную дату его не будет в Москве. Так что Овечкин не примет участия во встрече ни в каком качестве — ни как игрок, ни как гость.

Ожидается, что в состав сборной России войдут игроки НХЛ Артемий Панарин, Игорь Шестеркин, Михаил Сергачев, Александр Романов, Кирилл Марченко, Александр Никишин, а также ветераны хоккея, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман и другие. Вероятно, состав американской команды также будет сформирован из профессионалов и любителей.

Ранее стало известно, что «Флорида» выменяла у «Оттавы» нападающего Брэди Ткачака. В составе «Пантерз» уже выступает его брат Мэттью.