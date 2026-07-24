Одна карточка за $256 тыс.: автограф Овечкина с нашивкой НХЛ ушел с молотка в единственном экземпляре

Бумажный квадрат с изображением российского хоккеиста стал дороже многих автомобилей — коллекционную карточку Александра Овечкина продали на аукционе за $256 тысяч. Причина такого безумного чека — не только автограф, но и частичка игровой истории, которая сделала лот единственным в мире. Об этом сообщает «Матч ТВ».

На торгах Sotheby's ушел с молотка уникальный экземпляр из серии Upper Deck 2024–25 The Cup — в мире существует только одна такая карточка с автографом капитана «Вашингтон Кэпиталс». В комплекте к ней прилагалась игровая нашивка НХЛ, которая использовалась в официальном матче, что автоматически превратило предмет в артефакт.

Но главный козырь — рукописная надпись самого Овечкина: «895 — № 1 по количеству голов в истории». Эти несколько слов стоили покупателю почти 20 млн рублей по текущему курсу, и коллекционеры называют сделку одной из самых знаковых в мире хоккейного мерча за последние годы.

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