«Вегас» громит в серии Кубка Стэнли победителя регулярного чемпионата

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) зреет сенсация. «Вегас Голден Найтс» повели в серии полуфинала Кубка Стэнли против победителя регулярного чемпионата «Колорадо Эвеланш» со счетом 3-0. В третьем матче серии «Рыцари» сумели отыграть дефицит в три шайбы.

«Лавины» удачно начали матч, и уже в первом периоде Габриэль Ландескуг, Назем Кадри и Джек Друри забросили три безответные шайбы.

Но уже к середине второго периода счет стал равным после голов Марка Стоуна, Вильяма Карлссона и Кигана Колесара. На 49-й минуте Томаш Гертл после сольного прохода вывел «Вегас» вперед, а Бретт Хауден подвел черту броском в пустые ворота — 5:3.

Россияне Павел Дорофеев и Иван Барбашев из «Вегаса», а также Валерий Ничушкин из «Колорадо» в этом матче остались без набранных очков.

«Колорадо», которое в первых двух раундах выиграло восемь матчей из девяти, оказалось на грани вылета из борьбы за Кубок Стэнли. В другом полуфинале счет равный: «Каролина» и «Монреаль» одержали по одной победе.