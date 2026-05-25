Сперцян допустил, что сыграл последний матч за «Краснодар»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян после суперфинала Кубка России, в котором его команду уступила трофей «Спартаку», допустил, что провел последний матч за «быков».

Полузащитник сборной Армении ответил на вопрос журналиста, остается ли открытым чемпионское окно для «Краснодара».

«Посмотрим, будет к кому‑то интерес из нас. Все возможно. Может быть, это был мой последний матч за «Краснодар», — сказал Сперцян.

В завершившемся российском сезоне «Краснодар» был близок к двум титулам, но остался без обоих. В чемпионате команда лидировала до 29-го тура, когда проиграла в концовке «Динамо» (1:2), упустив ряд голевых моментов. После этой осечки на первое место выскочил «Зенит» и свою позицию удержал. В суперфинале Кубка России «Краснодар» уступил «Спартаку» в серии пенальти после ничьей в основное время (1:1).

25-летний Сперцян провел выдающийся сезон. В 42 матчах за «Краснодар» во всех турнирах он забил 14 мячей и отдал 18 передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €25 млн.

Ранее Сперцян прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Марселя».