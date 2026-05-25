Самолет с министром обороны Британии потерял сигнал GPS у границ России

Во время полета рядом с государственной границей России борт с министром обороны Соединенного Королевства Джоном Хили лишился сигнала глобальной навигационной спутниковой системы GPS. Об этом пишет газета «The Times».

Инцидент произошел 21 мая, когда британская делегация возвращалась из Эстонии. Хили посещал места дислокации британских войск на юго-востоке эстонской территории. Вместе с министром на борту находились его военные советники, неназванный трехзвездный генерал, а также представитель прессы и фотографы.

Как утверждает издание, на самолете Dassault Falcon 900LX пропало спутниковое сопровождение. Для возобновления работы системы требовалась ее перезагрузка, однако в воздухе выполнить эту процедуру не решились. В итоге на протяжении примерно трех часов пилот использовал инерциальную навигационную систему, функционирующую без внешних сигналов. Из-за сбоя часть приборной панели на воздушном судне перестала функционировать, а пассажиры столкнулись с трудностями при подключении к интернету.

