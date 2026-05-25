«Спартак» нацеливается на чемпионство в следующем сезоне: аппетит вырос после завоевания Кубка

«Спартак» выиграл первый трофей с 2022 года, обыграв в суперфинале Кубка России «Краснодар» (1:1, 4:3 — пенальти). Красно-белые уходят на короткий летний перерыв, надеясь в новом сезоне бороться за чемпионство.

«Спартак» прошел в Кубке «Краснодар», «Зенит», ЦСКА и «Локомотив»

В «Краснодаре» назвали действующую формулу Кубка России несправедливой. По их мнению, трофейным должно было быть уже противостояние с «Динамо» в финале Пути РПЛ. В этом случае соблюдался бы главный кубковый принцип: проиграл — вылетел. У «Спартака» же был второй шанс после проигрыша «Динамо» — через Путь регионов.

С другой стороны, «Спартак» уже после группового этапа сыграл против всех топов РПЛ. В четвертьфинале Пути РПЛ уверенно разделался с «Локомотивом» (3:1, 3:2), в полуфинале была осечка с «Динамо» (2:5, 1:0). После чего красно-белые перешли в Путь регионов, где прошли «Зенит» (0:0, 7:6 — пенальти) и ЦСКА (1:0). Наконец, в суперфинале одолели «Краснодар».

Победа «Спартака» оказалась по делу несмотря на то, что основное время матча завершилось вничью. Красно-белые доминировали в первом тайме. Во втором «Краснодар» добавил и сравнял счет, после чего игра пошла на встречных курсах, и здесь у «Спартака» вновь было больше шансов.

Роль Карседо

Пришедший в «Спартак» в январе Хуан Карлос Карседо заметно изменил игру команды. Многие решения Деяна Станковича казались спонтанными, эмоциональными — испанец выстроил систему и добавил в нее несколько авторских изюминок.

Отметим самые важные находки тренера. Гибридная роль Жедсона Фернандеша. В последнее время португалец, самое дорогое приобретение в истории «Спартака» выходил на позиции правого защитника. Карседо даже критиковали за на первый взгляд нерациональное использование ценного ресурса. Но позиция Жедсона была формальной. Португальца легко можно было обнаружить и на левом краю, и даже на острие атаки. Это путало соперника.

При Карседо позиция крайнего защитника вообще получила другое наполнение. И Роман Зобнин, и Даниил Денисов активно включались в атаку, причем не строго по краю, а со смещениями в центр.

Ренессанс Зобнина. В последние годы капитан «Спартака» почти не получал игрового времени, оставаясь этаким клубным символом — как же, помнит еще чемпионство 2017 года. Карседо напомнил, что Зобнин — еще и очень хороший футболист, при этом универсал, что особенно ценно для испанца, придумывающего игрокам гибридные роли.

Сдвоенный центр полузащиты. С приходом испанца расцвел Руслан Литвинов. Станкович затыкал им дыры в центре защиты, а Карседо создал тандем из двух опорников — Литвинова и Наиля Умярова. Это добавило качества при выходе команды в атаку. Кроме того, опорники подстраховывали улетавших вперед формальных крайних защитников.

Полезная работа Угальде. Всю осень «Спартак» метался в выборе первого нападающего между Ливаем Гарсией и Манфредом Угальде. У Карседо после нескольких экспериментов в итоге заиграл костариканец. Причем Угальде играет не на острие, а глубоко опускается за мячом, уводя за собой центральных защитников соперника. Этот ход создает свободные зоны в атаке, куда врываются то вингеры Пабло Солари и Маркиньос, и крайние защитники Жедсон и Зобнин, а вторым темпом атаку поддерживают Умяров и Литвинов.

В итоге весной «Спартак» стал не просто набором качественных футболистов, а системной командой, показывающей яркий футбол.

Амбиции «Спартака»

Совладелец «Спартака» Вагит Алекперов назвал потрясающей игру команды в суперфинале Кубка и заявил, что в следующем году будет чемпионство.

«Это первый трофей здесь. Но есть пространство для маневра. Будет и Суперкубок, и хотим чемпионство тоже. Это очень эмоционально. Люди в России с первого дня помогали мне, чувствовал поддержку от клуба. Все хотели добиться цели. Нам надо продолжать работать дальше. Потому что впереди есть цели, которых надо добиваться», — сказал после победы в Кубке Хуан Карлос Карседо.

«Спартак» располагает хорошим набором игроков, но в межсезонье будет наверняка усиливаться. Команду уже покинул Тео Бонгонда, за ним наверняка последует Олег Рябчук. Возможно расставание с Кристофером Мартинсом, Ливаем Гарсией и Александером Джику. Ушедшим будут подыскивать замену — следим за трансферными новостями.

Важно отметить, что прямо сейчас «Спартак» выглядит чуть ли не самой стабильной командой чемпионата. Возможные перемены, скорее всего, не затронут системообразующих игроков. Тогда как и «Зенит», и «Краснодар», и ЦСКА ожидают более революционные шаги по обновлению состава.