Гастроэнтеролог Наталья Боровская предупредила об опасности длительного голодания

Продолжительное голодание (от 24 часов и более) может вызывать неблагоприятные изменения в работе головного мозга и гормональной сфере, сообщила в интервью РИА Новости врач-гастроэнтеролог Наталья Боровская.

«Среди возможных рисков — снижение уровня глюкозы в крови. Глюкоза — основной питательный элемент для многих клеток организма, в том числе для клеток головного мозга. При длительном голодании ее уровень может снижаться, что негативно сказывается на работе мозга», — пояснила она.

По словам специалиста, длительный отказ от пищи также способен негативно повлиять на репродуктивную функцию, уменьшая синтез тестостерона и эстрогена. Кроме того, продолжительное голодание грозит появлением физической слабости, повышенной утомляемости и раздражительности.

