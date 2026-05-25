В РПЦ предложили разрешить штатных священников в школах по желанию родителей

Председатель учебного комитета Русской православной церкви, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры протоиерей Максим Козлов в беседе с ТАСС заявил о возможности закрепления в школах постоянной должности священнослужителя. По словам представителя РПЦ, такая мера может быть реализована при наличии соответствующего запроса со стороны родительского сообщества.

Отвечая на вопрос о целесообразности присутствия штатного священника в образовательных учреждениях, протоиерей отметил, что в рамках светского законодательства об образовании допустимо появление подобных форм, но исключительно при условии их востребованности. Священнослужитель особо подчеркнул: речь идет не об обязательном введении церковной должности во всех школах, а лишь о снятии существующего запрета на ее учреждение в случае проявления инициативы самими родителями учеников.

Как добавил Максим Козлов, Россия является светским государством, поэтому даже при ориентации на традиционные ценности расширить юридические возможности в данном вопросе затруднительно. Кроме того, сразу же возникает необходимость урегулирования участия представителей других традиционных конфессий, действующих на территории страны.

Ранее сообщалось о том, что священники жестко ответили на появление особых палат для мусульман.