«Ночь разорвали взрывы». Раскрыты детали атаки на Ярославскую область

Ярославская область минувшей ночью подверглась массированной атаке со стороны украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно перехватили вражеские дроны на подступах к областному центру. В ходе инцидента, по уточненным данным главы региона, осколочное ранение получила местная жительница, ее состояние оценивается как легкое.

В настоящее время, под все ранее введенные ограничения на выезд из Ярославля сняты. Перекресток Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги вновь открыт для проезда, транспортное сообщение в направлении Москвы функционирует в штатном режиме.

Ранее сообщалось о том, что вечером 22 мая атаке беспилотников подвергся Новороссийск.