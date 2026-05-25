«Ночь разорвали взрывы». Раскрыты детали атаки на Ярославскую область

Ярославская область подверглась массированной атаке дронов

Безопасность

Ярославская область минувшей ночью подверглась массированной атаке со стороны украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно перехватили вражеские дроны на подступах к областному центру. В ходе инцидента, по уточненным данным главы региона, осколочное ранение получила местная жительница, ее состояние оценивается как легкое.

В настоящее время, под все ранее введенные ограничения на выезд из Ярославля сняты. Перекресток Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги вновь открыт для проезда, транспортное сообщение в направлении Москвы функционирует в штатном режиме.

Ранее сообщалось о том, что вечером 22 мая атаке беспилотников подвергся Новороссийск.