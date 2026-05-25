Сергей Юран возглавил «СКА-Хабаровск»

Сергей Юран вернулся в «СКА-Хабаровск»: контракт на год
ФК «СКА-Хабаровск» объявил о назначении нового главного тренера. Выступающий в Первой лиге российского футбола клуб вновь возглавит Сергей Юран.
Для известного специалиста это второй приход в «СКА-Хабаровск». Юран руководил командой с октября 2020 года по февраль 2022 года. Специалист покинул Хабаровск, когда ему предложили возглавить «Химки» — на тот момент подмосковный клуб выступал в РПЛ. После «Химок» в карьере 56-летнего «Юрана» были «Пари НН» и турецкий «Серикспор».
«СКА-Хабаровск» заключил с Юраном годичный контракт.
Гендиректор «СКА-Хабаровск» Андрей Кандалинцев рассказал, что руководство клуба рассмотрело несколько кандидатур, прежде чем сделать выбор в пользу Юрана.
«Сергей Николаевич — известный специалист, который уже работал в нашем клубе и не понаслышке знает нашу специфику. У него есть здоровые тренерские амбиции. Уверены, что его опыт и профессиональные качества дадут команде новый импульс, и наши футболисты в новом сезоне смогут порадовать болельщиков яркой игрой и результатом», — приводит слова Кандалинцева клубная пресс-служба.
В минувшем сезоне «СКА-Хабаровск» финишировал на 12-й позиции в Первой лиге.
