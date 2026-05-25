В Коломне построили новый дом для переселенцев из аварийного жилья, ООО СЗ «Стимул» выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Новостройка расположена в Озерах на улице Коммунистическая, она рассчитана на 145 квартир общей площадью более 7,6 тыс. кв. м. Туда в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» переедут 173 человека из 110 жилых помещений общей площадью 5 тыс. кв. м.

Дом состоит из семи подъездов высотой в шесть этажей. Вблизи него предусмотрена гостевая парковка для автомобилей.

