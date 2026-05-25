Не были женаты, но он заботился: мать девочки обратилась в суд после гибели бойца — и добилась справедливости

Жительница Мариинска обратилась в суд, чтобы отстоять права своей несовершеннолетней дочери. Отец девочки — боец, погибший в ходе специальной военной операции. В итоге судебная инстанция официально подтвердила факт признания им отцовства. Теперь ребенок сможет рассчитывать на все причитающиеся ему социальные выплаты и государственные льготы. Подробностями случившегося поделились представители Объединенного пресс-центра судов Кузбасса, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации пресс-службы, с иском в судебные инстанции мать девочки обратилась в апреле 2026 года. Как поясняется в сообщении, женщина и отец ребенка не состояли в официальном браке. На момент, когда девочка родилась, мужчина находился в командировке. По этой причине в свидетельстве о рождении в графе, отведенной для сведений об отце, был поставлен прочерк.

По данным пресс-службы, родители планировали оформить все необходимые документы позже, однако не успели этого сделать. Вскоре мужчина отправился для выполнения боевых задач в зону СВО, где героически погиб.

Судья тщательно изучил все обстоятельства этого дела. В пользу матери и ее дочери выступили родственники погибшего, а также его друзья и соседи. В суде они подтвердили, что при жизни мужчина всегда признавал себя отцом девочки, заботился о ней и принимал активное участие в ее воспитании.

Решение было вынесено на основании статьи 50 Семейного кодекса Российской Федерации. Этот закон позволяет устанавливать факт признания отцовства даже после смерти предполагаемого отца. В итоге суд полностью удовлетворил иск женщины.

Как только решение вступит в законную силу, органы ЗАГС внесут в документы девятилетней девочки сведения о ее погибшем отце.

