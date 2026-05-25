«Это не город, а фильм ужасов»: ролик блогерши о Кемерове взорвал соцсети

Кемеровская блогерша оказалась в центре скандала после публикации двух коротких видео о столице Кузбасса в своем аккаунте в соцсети. Суммарная аудитория этих роликов составила около 110 тыс. просмотров, несколько тысяч отметок «нравится» и сотни пользовательских комментариев, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, причина ажиотажа — неоднозначная подача материала. Девушка сняла исторические здания города, после чего сравнила их с «трейлером к фильму ужасов». В кадр попали облезлые фасады стен, балконы со следами гниения, оконные решетки, а также старые двухэтажные постройки, возведенные несколько десятилетий назад.

В переписке с подписчиками девушка пояснила, что обнаружила эти локации неподалеку от Парка Ангелов — на улице Черняховского. Реакция зрителей разделилась. Часть аудитории пришла в ярость от увиденного и посчитала видео оскорбительными для города.

«Улица названа в честь героя, и такое отношение к памяти», — написал один из пользователей.

По информации издания, большинство комментаторов выступили с критикой в адрес блогерши. Они обвинили девушку в передергивании фактов и намеренных ошибках при выборе ракурсов и локаций. В ответ на волну негодования девушка поспешила выступить с оправданиями, сделав новое заявление.

«Никто не пытается выставить город в такой красе, это просто видео, и мы сами видим глазами то, какие дома есть местами. Я люблю свой город. Всем добра!» — написала блогер.

