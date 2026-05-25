Харри Кейн выиграл вторую «Золотую бутсу» в карьере

Нападающий мюнхенской «Баварии» Харри Кейн во второй раз в карьере выиграл «Золотую бутсу» — приз лучшему бомбардиру европейских национальных чемпионатов.

32-летний англичанин наколотил 36 голов в 31 матче Бундеслиги и заработал 72 балла. Кейн победил с впечатляющим отрывом. Он на семь голов и 14 баллов опередил Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» (29 мячей, 58 баллов). Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе занял третье место с 25 голами и 50 баллами.

Сезон в целом получился для Кейна суперрезультативным. В 51 матче за «Бавария» он 61 раз отправлял мяч в ворота соперников: 36 голов в Бундеслиге, 14 — в Лиге чемпионов, 10 — в Кубке Германии, 1 — в Суперкубке Германии.

Кейн перешел в «Баварию» в 2023 году, дебютный сезон за мюнхенцев принес ему первую «Золотую бутсу» в карьере. Тогда он также забил 36 мячей в чемпионате. В сезоне 2024/25 обладателем трофея стал Мбаппе с 31 голом.

