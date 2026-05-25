«Кровавая расправа в джунглях». В Индии тигр растерзал четырех женщин

В индийском штате Махараштра обнаружены тела четырех женщин, погибших от нападения тигра. Об этом сообщает издание The Indian Express .

Жертвами хищника стали члены группы из 13 человек, которые отправились в лесную местность для сбора листьев дерева тенду. Тигр неожиданно атаковал женщин, выскочив из зарослей. Хищник успел растерзать четырех сборщиц, остальным девяти женщинам удалось спастись бегством. Личности всех погибших установлены.

Власти штата усилили патрулирование лесных массивов и обратились к местным жителям с рекомендацией не углубляться в чащу в одиночку, а также избегать сбора листьев без сопровождения.

Ранее сообщалось о том, что в Индии хищник растерзал 55-летнего мужчину на лесной дороге.