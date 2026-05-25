Стали известны подробности травмы Месси накануне чемпионата мира

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси был заменен на 73-й минуте матча МЛС с «Филадельфия Юнион» (6:4) с подозрением на травму. Журналист Гастон Эдул после игры опубликовал подробности повреждения, которое звездный форвард получил за две с половиной недели до начала чемпионата мира.

Источник утверждает, что серьезного повреждения у Месси нет, а замена носила, скорее, превентивный характер.

«Лионель Месси попросил замену в качестве меры предосторожности из-за перегрузки задней поверхности бедра. Мышечного повреждения у него нет. Он не стал продолжать игру, чтобы не перегружать проблемную область и не рисковать усугублением ситуации», — написал журналист в своей соцсети.

«Интер Майами» добил «Филадельфию» уже после ухода своего лидера. Луис Суарес оформил хет-трик, Месси до своего ухода с поля при счете 4:4 отметился двумя ассистами.

Чемпионат мира в Америке пройдет с 11 июня по 19 июля. Предстоящий мундиаль станет для Месси шестым в карьере.