«Вегас» поменял главного тренера накануне плей-офф

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» осуществил тренерскую перестановку за восемь матчей до начала плей-офф. Вместо 60-летнего Брюса Кэссиди назначен 67-летний Джон Торторелла.

«Вегас» идет в зоне плей-офф, но в последний месяц явно притормозил и такими темпами рискует выключиться из борьбы за Кубок Стэнли. Команда проиграла последние три матча. В настоящее время «Голден Найтс» идут седьмыми в Западной конференции, в четырех очках от девятого места.

Кэссиди руководил «Вегасом» с 2022 года и в первый же сезон привел команду к Кубку Стэнли. В следующие два соседа «Голден Найтс» уверенно выходили в плей-офф, но выбывали в ранних раундах.

Кэссиди считается весьма жестким тренером. Но на замену ему «Вегас» взял специалиста с репутацией еще большего деспота. Торторелла ранее возглавлял «Тампу», «Коламбус», «Рейнджерс», а его последним клубом была «Филадельфия», где тренер занимался воспитанием талантливого россиянина Матвея Мичкова. В 2004 году Торторелла выиграл первый в истории «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кубок Стэнли.

За «Вегас Голден Найтс» выступают россияне Иван Барбашев и Павел Дорофеев.