Велосипед юного спортсмена остановился вместе с сердцем на соревнованиях

Юный велогонщик из Франции трагически погиб во время соревнований — у него остановилось сердце. Об этом сообщает RMC Sport .

Во время велогонки во французском Курсмоне трагически погиб 16-летний Ноа Сартис. Инцидент произошел 7 сентября во время соревнований для юных спортсменов до 17 лет.

Сартис ехал в группе лидеров, когда внезапно потерял сознание и у него остановилось сердце. Он упал с велосипеда. Медики незамедлительно прибыли на место и попытались реанимировать юного спортсмена, но спасти его не удалось.

В настоящее время выясняются причины произошедшего. В связи со случившимся, организаторы отменили запланированную на этот же день гонку для взрослых велогонщиков.

Ранее тело женщины достали со дна озера после утренней пробежки.