Вера на передовой: вышел фильм о священниках в зоне СВО

На экраны вышел документальный фильм военного корреспондента RT Александра Симонова «Под Богом и огнем», исследующий феномен веры в условиях боевых действий.

Картина фокусируется на работе священнослужителей на фронте, показывая их роль и судьбы в современном конфликте. В центре повествования — настоятель храма из Лисичанска, а также штатные священники подразделений спецназа «Ахмат» и бригады «Ветераны».

Как отмечается в описании к фильму, в экстремальных условиях войны вера занимает важнейшее место, оказывая поддержку военнослужащим.

Лента посвящена всем священнослужителям, погибшим при исполнении долга. Проект предлагает зрителю уникальный ракурс, демонстрируя, как духовная составляющая сосуществует с суровой реальностью фронта.

