В Московской области начался третий сезон проекта «СМОТРИ. ЗНАЙ. ДУМАЙ»

В Подмосковье стартовал третий сезон совместного проекта Министерства информации и молодежной политики Московской области и телеканала RT.Док «СМОТРИ.ЗНАЙ.ДУМАЙ», в рамках которого проводится серия кинопоказов на важные темы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«В рамках текущего сезона запланировано пять кинопоказов в разных городах Подмосковья. Уверена, ребята смогут узнать много нового об истории страны, о героях прошлого и современности», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Первый показ в новом сезоне прошел во Дворце культуры «Вперед» в Долгопрудном, его посетили более 450 студентов, волонтеров и активистов молодежных движений из Солнечногорска, Мытищ, Лобни, Долгопрудного, Пушкино, Химок, Истры и Дмитрова. Молодежи представили документальный фильм «Великая Победа: одна на всех» Международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев». Картина повествует о том, как Великая Отечественная война объединила народы Советского Союза в борьбе с фашизмом.

Участники мероприятия также смогли посетить выставку «Защита суверенитета Российского государства. История и современность», принять участие в дискуссии и задать вопросы создателям фильма.

«Фильм произвел на меня огромное впечатление. Особенно тронули истории о детях блокадного Ленинграда и о том, как вся страна объединилась для их спасения. После просмотра понимаешь истинную цену нашей Победы», – поделилась волонтер из Мытищ Полина Масляева.

Автор фильма Дмитрий Хрусталев и режиссер Екатерина Китайцева подробно ответили на все вопросы. Отметим, что мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.