Вербилковский хор «Родные напевы» представил Талдомский округ на областном мероприятии, посвященном Победе

21 июня, творческий коллектив «Родные напевы» Вербилковского дома культуры, расположенного в Талдомском округе, присоединился к Гала-концерту масштабного литературно-музыкального марафона ветеранов Московской области под названием «Не меркнуть подвигам в веках». Это мероприятие было посвящено знаменательной дате – 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.), и объединило лауреатов из 27 муниципалитетов, представляющих три различные номинации.

Гала-концерт проходил в городском округе Подольск, в Доме культуры «Октябрь», где были организованы три зоны: основной концертный зал, поэтическая площадка в фойе (где выступали декламаторы) и экспозиция графических работ.

Необходимо сохранять память о подвигах наших предшественников, и подобные события служат напоминанием о важности бережного отношения к историческому наследию. Марафон предоставил прекрасную возможность для обмена опытом между участниками разных поколений, позволив ветеранам и молодым исполнителям объединить усилия в стремлении почтить память о героизме, который не должен быть забыт.