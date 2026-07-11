«Вернуть не можем»: Лера Кудрявцева возмутилась безосновательным списанием ₽20 тысяч с карты мужа

Известная телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о неприятной ситуации, с которой столкнулся ее муж, пишет The Voice. Накануне с карты 38-летнего Игоря Макарова, привязанной к одному из сервисов доставки еды, списали ₽20 тысяч. При этом мужчина ничего не заказывал.

Как рассказала Лера, супруг обратился в службу поддержки сервиса, однако ему ответили, что вернуть деньги не смогут. Такая реакция возмутила Кудрявцеву.

«Это как вообще? Хорошо устроились. Ты привязываешь карту к сервису, а они запросто могут списать и потом посылают на фиг. С какого, простите, перепуга? Это точно ваша проблема, и, если она происходит на вашем сервисе, решать проблему должны вы. Как минимум разбираться и возвращать деньги клиенту», — заявила телеведущая.

Она понадеялась, что в ситуации все равно разберутся представители сервиса. Сейчас же Кудрявцева отдыхает с семилетней дочерью в Сен-Тропе.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева высказалась о роли «разлучницы» в культовом спектакле «Любовь и голуби».