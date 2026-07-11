Психолог Крупин предупредил, что непрожитое горе грозит снами об умерших

Клинический психолог Владимир Крупин сообщил, что восприятие снов с участием скончавшихся людей напрямую зависит от обстоятельств жизни человека. По мнению эксперта, подобные видения часто возникают из-за неоконченных дел или внутреннего чувства вины перед усопшим, пишет RT.

Факторы, провоцирующие воспоминания

Триггером для появления таких образов может стать любой предмет или событие, вызывающее ассоциации, например, случайно найденная фотография или упоминание имени близкого в беседе. Основной же причиной психолог назвал непрожитое горе. Специалист подчеркнул, что попытки игнорировать процесс горевания приводят к тому, что в будущем это состояние переносится значительно сложнее.

Когда стоит обратиться за помощью

Владимир Крупин отметил, что если вовремя не проработать тяжелые эмоции со специалистом, это может привести к развитию тревожных расстройств и серьезным проблемам с качеством сна.