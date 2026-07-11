На официальной платформе ФИФА появилась крайне необычная заявка на перепродажу билетов. Продавец выставил два входных пропуска на четвертьфинальную встречу между сборными Англии и Норвегии, оценив каждый из них более чем в 1 000 000 долларов. Данная информация была распространена телеканалом Sky News, пишет Life.ru.

Сравнение с люксовыми автомобилями

Первоначальная цена билетов составляла 1285 долларов, однако в ходе перепродажи она увеличилась в 780 раз. Запрошенная сумма сопоставима со стоимостью эксклюзивных моделей Ferrari. Если новые серийные автомобили итальянского бренда обходятся покупателям в сумму от 250 до 600 тысяч долларов, то коллекционные экземпляры как раз оцениваются в районе миллиона. Таким образом, стоимость одного места на стадионе эквивалентна цене нескольких стандартных суперкаров или одного редкого коллекционного авто.

Особенности ценообразования на вторичном рынке

Столь внушительный ценник стал возможен благодаря отсутствию верхнего предела стоимости в системе вторичной реализации ФИФА, что позволяет владельцам билетов самостоятельно определять цену. При этом на данный момент неясно, появятся ли покупатели, готовые заплатить столь значительную сумму за пропуск. Указанная стоимость является исключительно амбицией продавца и не означает совершение сделки. Матч пройдет в Майами в ночь на 12 июля.