За две недели до 87-летия умер Пеппино Ди Капри: почему его называют последним великим маэстро итальянской песни?

На 87-м году жизни скончался участник «Евровидения-1991», итальянский певец и композитор Пеппино Ди Капри, сообщает Rai News. Артист ушел из жизни после продолжительной болезни. Он не дожил до своего дня рождения всего две недели — отметить 87-летие планировалось 27 июля.

В прессе Ди Капри назвали одним из последних великих мастеров итальянской песни прошлого столетия. Он создал множество бессмертных композиций. Среди самых узнаваемых работ певца — Champagne, Roberta, Let’s Twist Again и St. Tropez Twist. Эти песни звучали на всех вечеринках и до сих пор считаются классикой.

Музыкант прожил долгую и яркую жизнь. Он оставил богатое творческое наследие. Его голос и мелодии навсегда вписаны в историю музыки. Поклонники по всему миру скорбят и вспоминают лучшие моменты карьеры артиста.

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