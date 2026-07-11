«Я ищу ее среди 30 тысяч»: вратарь «ПСЖ» Сафонов заявил, что жена играет ключевую роль в его карьере

Вратарь сборной России и французского «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился секретами своих успехов. Он признался, что особая роль в его спортивных достижениях принадлежит жене Марине Кондратюк, пишет The Voice.

Футболист рассказал, что в день финального матча Лиги чемпионов супруга прислала ему видео со словами поддержки от знатоков из клуба «Что? Где? Когда?». Для вратаря это имело большое значение, ведь он любит эту игру и регулярно смотрит ее вместе с женой.

По словам футболиста, его суперспособность — находить жену среди 30 тысяч зрителей на стадионе. Это помогает ему концентрироваться.

«Иногда даже сам не могу объяснить себе, как это получается. Мне это дает возможность сконцентрироваться, потому что на всем стадионе мне важен только один человек. И когда что-то получается или нет, я всегда ищу глазами ее и знаю, что она сидит на трибуне и говорит: "Давай, мой родной!"», — рассказал спортсмен.

У пары есть свой семейный ритуал. В день игры жена не трогает Матвея, чтобы он мог заниматься только своими делами и ехать на матч с «легкой головой». Марина объяснила, что уважает привычки мужа и понимает, что перед игрой ему важно без претензий и просьб о домашних делах. Сафонов назвал жену идеальной и отметил, что она умеет сохранять уют дома и знает, в какие моменты лучше быть аккуратнее с ним.

«ПСЖ» в этом сезоне выиграл Лигу чемпионов, победив в финале английский «Арсенал». Жена спортсмена расплакалась на стадионе и вышла на поле с флагом России.

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