Шаманка Петрович и ведьмак Лесков из «Битвы экстрасенсов» объявили о помолвке

Карельская шаманка Варвара Петрович и сибирский ведьмак Семен Лесков, чей роман начался на съемках 25 сезона «Новой битвы экстрасенсов», готовятся к свадьбе, передает «Пятый канал». Варвара сообщила о предстоящем торжестве в социальных сетях.

Любовная история экстрасенсов началась драматично. В одном из выпусков Варвара публично призналась в чувствах к коллеге и в прямом эфире уступила свое место, чтобы спасти его от изгнания. Семен тогда согласился на поступок Петрович, но покинул шоу уже через серию. Сама Варвара в итоге дошла до финала и заняла третье место.

Поклонники в соцсетях порадовались за эзотериков. Молодые люди предпочитают не раскрывать детали свадьбы, но известно, что торжество пройдет в августе.

Ранее сообщалось, что победитель «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс и его возлюбленная расписались.