«Меня публично унижают»: экс-жена Романа Товстика обвинила его и Полину Диброву в попытке разорвать связь с детьми

У Елены шестеро детей от Романа. Пятеро из них — несовершеннолетние. При этом ее бывший муж и его новая избранница Полина Диброва, по словам женщины, свободно увозят детей на отдых.

«Это означает, что как мать я не могу выехать за границу со своими детьми, даже чтобы провести с ними летние каникулы. Одновременно с этим отец детей и его партнерша свободно вывозят моих детей на отдых и поездки, при этом именно мне в переписке задается вопрос: "Ты готова открыть выезд и отпустить детей со мной на отдых?"», — заявила Елена.

Особое беспокойство у нее вызывает безопасность детей. По ее словам, в путешествиях с отцом и его новой пассией дети вовлекаются в рискованные развлечения на воде.

Товстик подчеркнула, что будет защищать права детей через суды и другие компетентные органы. Она призвала поставить интересы детей выше личных амбиций и манипуляций.

Ранее звездный юрист Катя Гордон назвала войну Елены и Романа Товстиков омерзительной.