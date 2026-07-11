«Хотела оценить ситуацию на дороге»: Бритни Спирс вылезла из люка машины на трассе при скорости 72 км/ч

44-летняя Бритни Спирс вновь оказалась в центре внимания после необычного инцидента на трассе, пишет Daily Mail. Певица вылезла из люка черного внедорожника Mercedes на загруженной дороге. Она позировала на ходу: раскинула руки по крыше машины, запрокинула голову и оставалась в таком положении около двух минут. Скорость автомобиля в это время составляла примерно 72 километра в час.

По словам источника издания, Спирс объяснила свой поступок желанием оценить ситуацию на дороге. Она заявила, что поток машин остановился, и ей нужно было понять, как долго это продлится. Однако этот эпизод вызвал волну критики и вопросов о безопасности.

Совсем недавно Бритни Спирс урегулировала дело о вождении в нетрезвом виде. Она признала вину по смягченному обвинению в неосторожном вождении. В качестве наказания певица получила 12 месяцев испытательного срока, штраф в $571 и обязательство пройти 30 часов занятий по вождению.

Ранее сообщалось, что Бритни Спирс устроила дебош в ресторане Лос-Анджелеса.