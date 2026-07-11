Губернатор Подмосковья поздравил медалистов международной олимпиады

Выпускники Физтех-лицея стали лучшими на международном интеллектуальном состязании в Колумбии, обойдя участников из 90 стран. О достижении подмосковных школьников сообщил глава региона Андрей Воробьев.

Ученики из Московской области показали выдающиеся результаты на 56-й Международной физической олимпиаде IPhO 2026, проходящей в Колумбии. Богдан Яйцевский, Ярослав Доброхвалов и Александр Ахремов, окончившие Физтех-лицей имени П. Л. Капицы в Долгопрудном, завоевали золотые медали, выступив в составе национальной сборной.

Олимпиада проходит с 5 по 12 июля в Колумбии, среди участников — команды из 91 страны мира. Благодарю родителей и педагогов за высокий уровень подготовки наших победителей, — отметил Андрей Воробьев.

Интеллектуальное соревнование стартовало 5 июля и продлится до 12 июля. В текущем году мероприятие собрало представителей 91 государства. Губернатор выразил признательность учителям и родителям за вклад в подготовку молодых талантов, отметив, что успехи выпускников являются предметом особой гордости для Подмосковья, и пожелал ребятам новых достижений в будущем.