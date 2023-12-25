Вещи, которые связали во время фестиваля вязания в Люберцах, отправят в зону СВО

В городском округе Люберцы провели фестиваль вязания, все вещи, связанные его участниками, передадут в зону СВО и детские дома. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

Отмечается, что фестиваль вязания «Люберецкая чудо-варежка 2023» провели в Центральном парке в рамках программы губернатора Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье». Данный праздник творчества и рукоделия собрал порядка сорока участников из Москвы, области и других регионов страны. Мастера представили более шестидесяти пар варежек, а также изделия по направлениям своей волонтерской работы.

Глава округа Владимир Волков подчеркнул, что все собранные вязаные изделия будут отправлены участникам спецоперации, переданы в дома-интернаты для престарелых, инвалидов, в детские дома.