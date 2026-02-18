Вингер «Бенфики» отверг обвинения в расистских высказываниях

Аргентинский вингер «Бенфики» Джанлука Престианни высказался по поводу расистского скандала с его участием в матче Лиги чемпионов с «Реалом» (0:1).

Единственный мяч в игре забил нападающий мадридцев Винисиус Жуниор. После того как бразилец отпраздновал гол, к нему подошел Престианни и что-то сказал, прикрывая рот майкой. Винисиус немедленно побежал жаловаться судье, а затем покинул поле. Арбитр смог возобновить игру только спустя 10 минут.

«Я никогда не делал расистских оскорблений в отношении Винисиуса, который, к сожалению, неправильно истолковал то, что, по его мнению, он услышал. Я никогда не был расистом и сожалею о тех угрозах, которые получил от игроков «Реала», — написал Престианни в соцсетях.

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе уверял, что он лично слышал, как Престианни пять раз назвал Винисиуса «обезьяной». Французский форвард заявил, что таким игрокам не место в Лиге чемпионов.

УЕФА откроет дисциплинарное дело по поводу инцидента в матче «Бенфика» — «Реал».