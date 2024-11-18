Владимир Политов раскрыл подробности последней встречи с Владимиром Левкиным
Фото: [rutube.ru]
Последний раз Владимир Политов видел Владимира Левкина в июне 2024 года, когда поздравлял его с днем рождения.
В интервью изданию «The Voice Mag» солист группы «На-На» сказал, что в тот день его бывший коллега выглядел бодро.
По словам Политова, у Левкина было очень много планов. Он был сильным человеком, говорит Политов, и очень любил свою работу, семью и поклонников.
Политов также добавил, что онкология не проходит бесследно.
Ранее сообщалось о том, что причиной внезапной смерти экс-солиста «На-на» Владимира Левкина стал рецидив онкологии.