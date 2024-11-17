Shot: причиной внезапной смерти экс-солиста «На-на» Владимира Левкина стал рецидив онкологии

Причина смерти 57-летнего Владимира Левкина, по предварительной информации, — онкология лимфатической системы. Об этом передает Shot со ссылкой на окружение бывшего солиста группы «На-На».

В свою очередь, как заявил в беседе со СМИ и концертный директор музыканта, Левкин скончался от рака крови.

«Предварительная причина смерти Владимира Левкина — последствия рака крови, с которым артист боролся долгое время», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что окончательное заключение по причинам смерти музыканта должна сделать медэкспертиза.

Артист боролся с онкологическим заболеванием более 20 лет, первые симптомы проявились еще в 2003 году. В 2013 году после ремиссии артисту провели операцию по пересадке костного мозга.

Даже страдая таким серьезным заболеванием, Левкин продолжал давать концерты, являлся частым гостем на различных мероприятиях. Последние музыкант ходил исключительно в темных очках.

«1 ноября у него состоялся сольный концерт в Москве, 12 ноября он был на премьере фильма с супругой», — приводится в публикации.

Напомним, Владимир Левкин являлся солистом «золотого состава» созданной продюсером Бари Алибасовым в начале 90-х годов группы «На-На». После того как врачи поставили музыканту диагноз «онкология», Левкин ушел из коллектива и на время прекратил музыкальную деятельность.