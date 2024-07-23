Владимир Путин присвоил певцу Ярославу Дронову звание заслуженного артиста России

Сам исполнитель узнал о присвоении ему звания заслуженного артиста во время концерта в Сочи. Эту новость зрители встретили овациями.

«Сегодня Владимир Владимирович Путин мне присвоил звание заслуженного артиста России. Работаем дальше», — сказал музыкант в видеоролике, снятом для подписчиков RT.

Напомним, в минувшую пятницу певец SHAMAN провел у посольства США в Москве концерт-митинг против незаконной блокировки пользователей из России в YouTube.